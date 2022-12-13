В Ленобласти 15 февраля ночью местами похолодает до -15 градусов

Местами 15 февраля пройдёт небольшой снег.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 15 февраля пройдёт небольшой снег. Утром и днем в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-западный, южный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -1...-6 градусов, на востоке -7...-12 градусов, местами до -15, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: pxhere.com; МЧС