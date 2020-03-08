Синоптическую ситуацию над Петербургом 15 декабря сформирует фронтальный раздел

Температура воздуха в Петербурге -4…-6 градусов.

В четверг, 15 декабря, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует фронтальный раздел. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. Также МЧС предупредило, что в прибрежных районах Петербурга 15 декабря ожидается усиление ветра до 15 м/с.

В пятницу без существенных осадков и подморозит, особенно в ночные часы.

Фото: Piter.tv