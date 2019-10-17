В Петербурге 14 июня к вечеру могут пойти небольшие дожди

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Северная столица 14 июня окажется под влиянием антициклона, по периферии которого смещаются остатки облачной гряды атмосферного фронта. В регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в Санкт-Петербург они придут ближе к вечеру. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +19…+21 градус.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv