14 апреля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода

Во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

В четверг, 14 апреля, метеорологические условия в Петербурге будет формировать периферия очередного, приближающегося с запада, циклонического вихря. Его усилиями в городе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. б этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге прогреется до +7…+9, по Ленобласти до +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст.

В пятницу будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди и станет прохладно.

Фото: Piter.tv