В Ленобласти 14 апреля воздух прогреется до +11 градусов

Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

В четверг, 14 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью обойдётся без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западный, юго-западный 2-5 м/с, днем южных направлений 3-8 м/с.

Ночью ожидается отрицательная температура -6..-1 градус, днём потеплеет до +6..+11 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv