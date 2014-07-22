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В Ленобласти 14 апреля воздух прогреется до +11 градусов
Сегодня, 15:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 14 апреля воздух прогреется до +11 градусов

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Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

В четверг, 14 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью обойдётся без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западный, юго-западный 2-5 м/с, днем южных направлений 3-8 м/с.

Ночью ожидается отрицательная температура -6..-1 градус, днём потеплеет до +6..+11 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: апрель, весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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