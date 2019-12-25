13 июля на погоду в Петербурге окажет влияние промежуточный гребень антициклона

Сегодня будет тепло, в дальнейшем произойдёт понижение температуры.

В середине недели на погоду в Петербурге окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, а температурные показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 13 июля +25…+27, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг уплотнение облачности, днем дожди и дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv