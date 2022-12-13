В Петербурге 13 апреля температура вернётся в рамки климатической нормы

Температура воздуха 13 апреля в Петербурге +8…+10 градусов.

Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона с северо-востока, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, а температура воздуха после довольно длительной положительной аномалии вернётся в рамки климатической нормы.

Температура воздуха 13 апреля в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +7…+12 градусов, местами в регионе ночью похолодало до -3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без осадков, ночью чуть выше 0, днем около +10 градусов.

Фото: Piter.tv