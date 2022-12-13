В Ленобласти 13 апреля ожидается до +10 градусов

Ночью местами пройдет кратковременный дождь.

В четверг, 13 апреля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, местами до -4, днём +5...+10 градусов, на юге местами +12...+15. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; pxhere.com