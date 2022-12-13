Петербург 12 января окажется под влиянием тёплого сектора циклона

В городе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый, возможна гололедица.

В четверг, 12 января, Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона. Поступление хорошо прогретого и влажного воздуха к берегам Невы станет более заметным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый, возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу ожидаются осадки, переходящие в дожди и дальнейшее повышение температуры.

Фото: Piter.tv