В Петербурге 12 января ожидаются мороз и ветер

В Ленобласти пройдет небольшой снег.

В Петербурге 12 января ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров в Петербурге опустятся до -9..-11 градусов, в Ленинградской области – до -7..-12 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5-10 м/с.

Западная половина 47 региона окажется под влиянием передней части атлантического циклона, пройдет небольшой снег.

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Фото: Piter.tv