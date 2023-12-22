В Петербурге 12 марта антициклон поспособствует росту температуры

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

Во вторник, 12 марта, погоду в Петербурге сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность и обойдётся без осадков, в такой ситуации сохранится тенденция на рост температуры. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду поздним вечером пройдёт дождь и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv