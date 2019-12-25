В Петербурге 12 июля ожидается постепенное повышение температуры

Сегодня до +22 градусов.

В середине рабочей недели условия погоды в Петербурге будут формироваться в противоборстве антициклона с запада и циклона с востока.

По прогнозу ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в Петербурге 12 июля будет переменная облачность, без осадков, а на востоке Ленобласти пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса, на востоке до +15. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv