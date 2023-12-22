Петербург 12 февраля находится под натиском антициклона

Температура воздуха в Петербурге -7…-9 градусов.

В понедельник, 12 февраля, на погоду в Петербурге будет усиливать свой натиск морозный антициклон с севера. Он постепенно потеснит снеговые тучи атмосферного фронта за границы региона и удержит температуру ниже климатической нормы.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -5…-10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и -8…-10 градусов.

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Фото: Piter.tv