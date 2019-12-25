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В Петербурге 11 октября температура вернётся в рамки климатической нормы
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 11 октября температура вернётся в рамки климатической нормы

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Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов.

Северную столицу 11 октября пересечёт тёплый атмосферный фронт. Смещаясь с запада на восток, он сделает погоду облачной, принесёт дожди и усилит ветер. Показания термометров подрастут и вернутся в рамки климатической нормы, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер южный 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с.

В четверг ожидаются кратковременные дожди и +9…+11 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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