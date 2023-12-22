Петербург 11 марта находится на периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В понедельник, 11 марта, Северная столица будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона. На фоне высокого атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика, на дорогах и тротуарах местами гололедица. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ожидается без осадков и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv