11 июля на погоду в Петербурге окажут влияние атмосферные фронты

Температура воздуха 11 июля в Петербурге +21…+23 градуса.

В понедельник на метеорологические условия в Петербурге окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном. Ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 11 июля в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник ожидаются ливни, грозы и мощная волна тепла.

"Желтый" уровень опасности продлили до 12 июля в Петербурге.

Фото: Piter.tv