В Петербурге 10 января продолжит расти температура

Временами будет идти снег.

Во вторник, 10 января, Петербург накрыл своей облачной системой тёплый атмосферный фронт. Медленно смещаясь к востоку, он сформирует облачную и ветреную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Временами будет идти снег, температура продолжит расти и к вечеру показания термометров вернутся в рамки климата. В Петербурге ожидается до -2..-4 градусов, по Ленобласти -1..-6, на востоке до -7..-12 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду облачно, местами небольшой снег и 0…-2 градуса.

Фото: Piter.tv