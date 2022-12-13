В некоторых районах Ленобласти 10 января ожидается метель

Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, на востоке местами -17...-22.

В Ленинградской области во вторник, 10 января, ожидается облачная с прояснениями погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём также пройдёт небольшой снег. В отдельных районах возможна метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, на востоке местами -17...-22, днём -2...-7 градусов, на востоке местами до -11. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; pxhere.com