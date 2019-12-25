В Петербурге 10 октября ожидается до +8 градусов

Вечером скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, а вечером скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь вечером пройдут небольшие дожди, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 10 октября в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В среду ожидаются дожди, порывистый ветер и +10…+12 градусов.

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Фото: Piter.tv