В Петербурге ночью 10 марта было -17,3 градуса

Март 2023 года в Петербурге по своей минимальной температуре уже стал холоднее декабря (тогда минимум составил -9,2 градуса) и февраля (минимум -16,3 градуса) и сравнялся с январём.

К шести утра 10 марта минимальная температура воздуха на городской метеостанции Санкт-Петербурге составила -17,3 градуса, что соответствует самой низкой температуре, зафиксированной за минувшую зиму. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Март 2023 года в Петербурге по своей минимальной температуре уже стал холоднее декабря (тогда минимум составил -9,2 градуса) и февраля (минимум -16,3 градуса) и сравнялся с январём (8 января была такая же минимальная температура).

Днём температура воздуха в Петербурге составит -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на субботу вновь будет холодно. Днём ожидается усиление ветра, снеговые облака и повышение температуры.

Фото: Piter.tv