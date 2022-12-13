Ночью 10 марта в Ленобласти местами похолодает до -25 градусов

Днём -1...-6 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность и морозная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 10 марта, местами в регионе пройдёт небольшой снег, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, местами -22...-25, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: .pxhere.com; МЧС