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Ночью 10 марта в Ленобласти местами похолодает до -25 градусов
Сегодня, 15:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 10 марта в Ленобласти местами похолодает до -25 градусов

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Днём -1...-6 градусов. 

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность и морозная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 10 марта, местами в регионе пройдёт небольшой снег, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, местами -22...-25, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: .pxhere.com; МЧС

Теги: зима, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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