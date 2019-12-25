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В Петербурге 10 августа будет до +26 и без дождей
Сегодня, 7:55
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В Петербурге 10 августа будет до +26 и без дождей

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Ожидается переменная облачность.

В четверг гребень антициклона распространит свою власть над погодой в Петербурге и Ленинградской области. В регионе ожидается переменная облачности, но обойдётся без осадков, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 10 августа в Петербурге +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст.

В пятницу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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