В Петербурге 10 августа будет до +26 и без дождей

Ожидается переменная облачность.

В четверг гребень антициклона распространит свою власть над погодой в Петербурге и Ленинградской области. В регионе ожидается переменная облачности, но обойдётся без осадков, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 10 августа в Петербурге +24…+26 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст.

В пятницу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv