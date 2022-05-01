В Ленобласти 10 августа ожидается до +26 градусов

В Ленинградской области 10 августа ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью на востоке в отдельных районах – ливни. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём южных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +16, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: pxhere; МЧС
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