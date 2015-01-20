Северный ветер ограничит прогрев в Петербурге 10 апреля

Днём не более +2 градусов.

Метеорологические условия в Северной столице в четверг сформирует небольшой гребень антициклона, вклинивающийся между двух циклонических вихрей. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица, уточнили синоптики "Фобос".

Температура воздуха 10 апреля в Санкт-Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами будут идти снег, мокрый снег и +1…+3 градуса.

Также синоптик Тишковец рассказал, когда теплая погода вернется в Москву. По словам эксперта, с 7-го по 13 апреля в столице будет холодная погода. Он добавил, что по ночам на этой неделе столбик термометра будет опускаться до -5 градусов. Синоптик подчеркнул, что потепления стоит ждать только в середине месяца.

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Фото: Piter.tv