В Петербурге в выходные воздух прогреется до +20 градусов

В городе установится облачная с прояснениями погода.

Сегодня, 20 мая, в Петербурге обещают потепление. Воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале.

В городе установится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -2 градусов. Специалист предупредил о высоком атмосферном давлении до 774 мм. рт. ст. Оно немного понизится в воскресенье.

Следующая неделя начнется с грозы. Небо затянет облаками, в городе выпадут осадки.

Ранее на Piter.tv: в июне запустят самолеты вместимостью 12 человек из Петербурга в Сортавалу.

Фото: Pxhere