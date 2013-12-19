В Петербурге к выходным температура опустится до +18..+20 градусов

Холодный атмосферный фронт в Петербурге ожидается уже завтра, 27 июля.

В Петербурге 26 июля очередной теплый летний день, после которого начнется небольшое похолодание, связанное с циклонами, облачностью с дождями и северными ветрами. Температура воздуха с +28 градусов постепенно понизится к выходным дням до +18…+20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Холодный атмосферный фронт в Петербурге ожидается уже завтра, в первой половине дня могут пройти дожди. На День ВМФ (31 июля) дожди, скорее всего, будут, но в какое время, на данный момент не понятно.

Но самое главное, лето продолжается и перспективы хорошей погоды в начале августа уже сейчас видны. Александр Колесов, синоптик

Ранее Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге в августе.

Фото: Piter.tv