  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе
Сегодня, 15:39
144
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

0 0

Также синоптик рассказал, что в городе в ближайшие дни потеплеет до +26..+28 градусов.

В августе в Петербурге ожидается комфортный температурный фон – в районе +18..+23 градусов. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал синоптик Александр Колесов.

Рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится. В основном ожидается +18..+23 градуса, это самая комфортная для нас погода. В отдельные периоды могут быть 23-28 градусов.

Александр Колесов, синоптик

Также синоптик рассказал, что в городе в ближайшие дни потеплеет до +26..+28 градусов, а затем снова придут дожди и грозы.

В Ленобласти 26 июля также ожидается до +28 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии