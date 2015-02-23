Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

Также синоптик рассказал, что в городе в ближайшие дни потеплеет до +26..+28 градусов.

В августе в Петербурге ожидается комфортный температурный фон – в районе +18..+23 градусов. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал синоптик Александр Колесов.

Рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится. В основном ожидается +18..+23 градуса, это самая комфортная для нас погода. В отдельные периоды могут быть 23-28 градусов. Александр Колесов, синоптик

Также синоптик рассказал, что в городе в ближайшие дни потеплеет до +26..+28 градусов, а затем снова придут дожди и грозы.

В Ленобласти 26 июля также ожидается до +28 градусов.

Фото: Piter.tv