Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

В августе в Петербурге ожидается комфортный температурный фон – в районе +18..+23 градусов. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал синоптик Александр Колесов.
Рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится. В основном ожидается +18..+23 градуса, это самая комфортная для нас погода. В отдельные периоды могут быть 23-28 градусов.
Александр Колесов, синоптик
Также синоптик рассказал, что в городе в ближайшие дни потеплеет до +26..+28 градусов, а затем снова придут дожди и грозы.
В Ленобласти 26 июля также ожидается до +28 градусов.
Фото: Piter.tv
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