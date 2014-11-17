Синоптик предупредил о возможных дождях в Петербурге на Новый год

Но на этих выходных в Петербург вернётся зима.

В субботу, 24 декабря, оттепель уйдёт из Петербурга и вернётся зима. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Правда снега маловато, но тут что поделаешь, холодная воздушная масса обычно заходит вместе с антициклоном. Зато есть шансы и солнышко увидеть. Морозной будет и первая половина следующей недели. Александр Колесов, синоптик

Однако, по словам синоптика, последние дни этого года, да и сам Новый год с погодой ещё не определились. При этом Александр Колесов отметил, что до Нового года ещё 9 дней, что много "для такого ответственного прогноза".

Погода в новогоднюю ночь будет зависеть от траектории циклона, который ожидается вблизи Петербурга. Чуть южнее будет холодно и красиво, чуть севернее – дождь.

Фото: Piter.tv