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К выходным воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов
Сегодня, 11:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К выходным воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов

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На европейскую часть страны  идет волна тепла.

В Петербурге ожидается потепление, к выходным показатели могут достичь рекордных значений. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Уже в пятницу, 29 октября, воздух может прогреться до +12 градусов. При этом возможны дожди, но в субботу их уже не ожидается.

Эксперты из погодного центра "Фобос" также утверждают, что на европейскую часть страны  идет волна тепла.

Ранее стало известно, что жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на 1 ноября.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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