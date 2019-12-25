К выходным воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов

На европейскую часть страны идет волна тепла.

В Петербурге ожидается потепление, к выходным показатели могут достичь рекордных значений. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Уже в пятницу, 29 октября, воздух может прогреться до +12 градусов. При этом возможны дожди, но в субботу их уже не ожидается.

Эксперты из погодного центра "Фобос" также утверждают, что на европейскую часть страны идет волна тепла.

Ранее стало известно, что жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на 1 ноября.

Фото: Piter.tv