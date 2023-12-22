Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходных

В ближайшие три дня в Северной столице будет тепло.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам о погоде на выходных. По словам специалиста, температура воздуха останется слабоотрицательной. Об этом он написал в своем tg-канале.

Ночь на 3 февраля будет морозной. Столбики термометров покажут -5 градусов. Утром в субботу в город на Неве придет атмосферный фронт, пройдет снег. Температура воздуха, немного повысится и кратковременно перейдет через ноль градусов. В воскресенье теплая погода сохранится. Ночью в Северной столице обещают всего -1...-2 градуса мороза.

В ночь на понедельник в Петербурге начнется похолодание. Зима с морозами и снегопадами вернется в наш город во второй половине следующей недели.

Ранее мы писали, что какой будет погода в феврале.

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