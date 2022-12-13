Синоптик Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать на выходных

Эта пятница стала самым холодным днем в мае.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждет жителей города на выходных. В субботу и воскресенье в Северной столице показатели на столбиках термометров поползут вверх. Об этом специалист заявил в своем tg-канале.

Пережили мы первую половину самого холодного периода, еще сегодня продержаться, и уже завтра будет немного лучше. Александр Колесов, синоптик

Накануне, 4 мая, в городе воздух прогрелся до 5,8 градусов. Два года назад в этот день было прохладнее. Тогда термометры показали +3,5 градуса.

Сегодня температура воздуха составит +4 градуса. Этот день стал самым холодным на неделе. В Петербурге и Ленобласти выпал снег.

В выходные на погоду в городе на Неве начнет влиять антициклон. Он принесет тепло. Жители Северной столицы смогут насладиться солнцем. В субботу обещают до +9 градусов, в воскресенье до +15.

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