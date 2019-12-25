В Петербурге 14 октября воздух прогреется до +16 градусов

В воскресенье уже станет прохладнее.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает жителей и гостей Северной столицы на ближайших выходных.

Один шторм уходит от нас, центр циклона сейчас над Белым морем, а очередные циклоны уже видны и придут к нам с началом выходных дней. Александр Колесов, синоптик

В пятницу, 13 октября, в Петербурге ветер ослабевает, температура воздуха в городе днём ожидается до +10…+12 градусов. В субботу, 14 октября, ожидается +15..+16 градусов. В воскресенье уже станет прохладнее, в Петербурге температура в районе +10 градусов.

Но так как погоду определяют циклоны, то дожди и ветер наш регион не минуют. Конечно, ветер не такой как вчера, но порывы южного, юго-западного ветра до 15-18 м/с. Александр Колесов, синоптик

Накануне 63-летняя петербурженка получила серьёзные переломы из-за падения дерева от ветра.

Фото: Piter.tv