В Петербурге 14 октября воздух прогреется до +16 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает жителей и гостей Северной столицы на ближайших выходных.
Один шторм уходит от нас, центр циклона сейчас над Белым морем, а очередные циклоны уже видны и придут к нам с началом выходных дней.
Александр Колесов, синоптик
В пятницу, 13 октября, в Петербурге ветер ослабевает, температура воздуха в городе днём ожидается до +10…+12 градусов. В субботу, 14 октября, ожидается +15..+16 градусов. В воскресенье уже станет прохладнее, в Петербурге температура в районе +10 градусов.
Но так как погоду определяют циклоны, то дожди и ветер наш регион не минуют. Конечно, ветер не такой как вчера, но порывы южного, юго-западного ветра до 15-18 м/с.
Александр Колесов, синоптик
Накануне 63-летняя петербурженка получила серьёзные переломы из-за падения дерева от ветра.
Фото: Piter.tv
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