Синоптик Колесов пообещал теплые сентябрьские выходные в Петербурге

Санкт-Петербург и его окрестности ожидают удивительно приятные выходные дни благодаря устойчивому антициклону, который диктует свои правила в регионе.

Погода в Петербурге будет радовать сухими и безветренными днями, и даже ночью воздух будет стоять абсолютно спокойным. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Температура воздуха продолжит свой восходящий тренд, и это не касается только выходных дней – следующая неделя также обещает приятные погодные сюрпризы.

Что касается выходных, то в эти дни жители города могут наслаждаться теплом с температурой воздуха от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 8 сентября будет умеренно тепло.

Фото: Piter.TV