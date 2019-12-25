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Синоптик Колесов пообещал теплые сентябрьские выходные в Петербурге
Сегодня, 14:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов пообещал теплые сентябрьские выходные в Петербурге

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Санкт-Петербург и его окрестности ожидают удивительно приятные выходные дни благодаря устойчивому антициклону, который диктует свои правила в регионе.

Погода в Петербурге будет радовать сухими и безветренными днями, и даже ночью воздух будет стоять абсолютно спокойным. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.  

Температура воздуха продолжит свой восходящий тренд, и это не касается только выходных дней – следующая неделя также обещает приятные погодные сюрпризы. 

Что касается выходных, то в эти дни жители города могут наслаждаться теплом с температурой воздуха от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 8 сентября будет умеренно тепло.

Фото: Piter.TV

Теги: выходные, колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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