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В Петербурге 8 сентября будет умеренно тепло
Сегодня, 7:58
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В Петербурге 8 сентября будет умеренно тепло

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Температура воздуха 8 сентября в Петербурге +18…+20 градусов.

Перед выходными на погоду в Северной столице будет постепенно усиливать своё влияние гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами возможны небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 8 сентября в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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