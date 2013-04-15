В Петербурге 8 сентября будет умеренно тепло

Температура воздуха 8 сентября в Петербурге +18…+20 градусов.

Перед выходными на погоду в Северной столице будет постепенно усиливать своё влияние гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами возможны небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 8 сентября в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv