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Метеоролог озвучил предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Метеоролог озвучил предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге

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Настоящая зимняя погода в Петербурге установилась в первой половине месяца. А вот стабильной морозной погоды во второй половине декабря ожидать не приходится.

Метеоролог Юрий Куткевич дал предварительный прогноз на конец декабря в разговоре с "Невскими Новостями". Он уточнил, что метеоданные обновляются каждые шесть часов.

Настоящая зимняя погода в Петербурге установилась в первой половине месяца. А вот стабильной морозной погоды во второй половине декабря ожидать не приходится.

Что касается последней недели 2022 года, пока сохраняется прохладная тенденция. Температура будет отрицательная, в пределах -5..-10 градусов. Погода в новогоднюю ночь, предварительно, обещает быть благоприятной. Ожидается небольшой мороз (до -5 градусов) и без осадков.

Ранее стало известно, когда в Петербург вернутся морозы.

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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