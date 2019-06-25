В понедельник в Ленобласти будет идти дождь

В регионе обещают потепление.

В Ленобласти неделя начнется с кратковременных дождей. В регионе потеплеет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 5 июня, небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. В большинстве районов пройдут дожди.

Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов. В некоторых районах она опустится до +1 градуса. Днем обещают до +12...+17 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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Фото: Pxhere