В Ленобласти 5-7 июня повышается вероятность возникновения природных пожаров

На выходных в эти дни воздух прогреется до +28 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5-7 июня на территории Ленинградской области днем ожидается повышение температуры воздуха до +28 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На всей территории региона в эти дни объявляется 3 класс пожароопасности, то есть повышается вероятность возникновения природных пожаров.

Также на выходных повышается вероятность повреждений (перегревов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда.

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