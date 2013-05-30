В Ленобласти 8 октября потеплеет до +14 градусов

Ночью местами температура опустится до 0 градусов.

В пятницу, 8 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом со сслылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили специалисты МЧС.

В пятницу ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8, местами до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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Фото: Piter.tv; МЧС