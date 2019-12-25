"Бабье лето" в Петербурге задержится еще на 5-7 дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции "Известий" пообещал петербуржцам ещё 5-7 дней "бабьего лета".
По словам специалиста, на неделе холодные потоки воздуха уйдут на юг, а в северных регионах потеплеет. В Петербурге дневная температура будет держаться на уровне +11..+14 градусов.
Как отметил Роман Вильфанд, это даже выше, что в центральной России.
В Ленобласти 7 октября ожидается малооблачная погода без осадков.
Фото: Piter.tv
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