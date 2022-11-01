В Ленобласти 8 мая ожидаются осадки

Днём до +10 градусов.

В предпраздничный день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 8 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

МЧС Петербурга предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 мая в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер северных направлений 5-10 м/с.

Фото: unsplash (Alex Dukhanov)