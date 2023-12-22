В Ленобласти 8 марта ожидается не более +4 градусов

Местами, преимущественно на востоке Ленобласти, 8 марта пройдёт небольшой снег.

В Международный женский день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на востоке Ленобласти, 8 марта пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -1...+4 градуса.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждёт петербуржцев в Международный женский день.

Фото: unsplash