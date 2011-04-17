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В Ленобласть 7 июня придут дожди и грозы
Вчера, 13:50
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В Ленобласть 7 июня придут дожди и грозы

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Жара никуда не уйдет. Столбики термометров покажут +28 градусов.

В понедельник, 7 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. К обеду небо затянет лиловыми облаками, польют дожди и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Отдохнуть от жары получится только ночью, когда столбики термометров покажут +8...+13 градусов. А днем местные жители будут наслаждаться летним теплом - воздух прогреется до +23...+28 градусов. У водоемов будет прохладнее, тут +20 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление стабильно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за жары полицейским Петербурга пришлось ловить нудиста на пляже. Нарушитель решил сыграть на воде в "догонялки" с правоохранителями, а потом и вовсе спрятался в "домик" - уплыл от стражей порядка.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть 7 июня, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Вчера 18:17

 А какое нам дело какая будет погода в Ленобласти

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