В Ленобласть 7 июня придут дожди и грозы

Жара никуда не уйдет. Столбики термометров покажут +28 градусов.

В понедельник, 7 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. К обеду небо затянет лиловыми облаками, польют дожди и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отдохнуть от жары получится только ночью, когда столбики термометров покажут +8...+13 градусов. А днем местные жители будут наслаждаться летним теплом - воздух прогреется до +23...+28 градусов. У водоемов будет прохладнее, тут +20 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление стабильно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за жары полицейским Петербурга пришлось ловить нудиста на пляже. Нарушитель решил сыграть на воде в "догонялки" с правоохранителями, а потом и вовсе спрятался в "домик" - уплыл от стражей порядка.

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