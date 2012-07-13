В Ленобласти 6 сентября ожидается малооблачная погода

Ночью 6 сентября местами в регионе возможен туман.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом жителям региона рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 сентября местами в регионе возможен туман. Ветер южных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +2, у водоемов местами до +15, днем +22...+27 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС