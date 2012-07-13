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В Ленобласти 6 сентября ожидается малооблачная погода
Сегодня, 14:22
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В Ленобласти 6 сентября ожидается малооблачная погода

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Ночью 6 сентября местами в регионе возможен туман.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом жителям региона рассказали в  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 сентября местами в регионе возможен туман. Ветер южных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +2, у водоемов местами до +15, днем +22...+27 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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