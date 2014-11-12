В Ленобласти 6 мая местами потеплеет до +15 градусов

При этом во многих районах пройдут дожди.

Ночью в большинстве районов Ленобласти прошли дожди, на севере с мокрым снегом, утром в отдельных районах был туман. Днем 6 мая ожидается дождь, местами сильный. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба МЧС.

Днем в регионе воздух прогреется от +5 до +10 градусов, а местами, преимущественно на юго-востоке потеплеет до +15°.

Днем ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы от 15 до 17 м/с.

В Петербурге 6 мая ожидается дождливая и ветреная погода.

Фото: Piter.tv