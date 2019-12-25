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Метель и снег не покинут Ленобласть до 3 декабря
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Метель и снег не покинут Ленобласть до 3 декабря

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В первый календарный день зимы в регионе прогнозируют умеренные снегопады, в некоторых районах ожидается слабая метель.

В ГУ МЧС по Ленобласти предупредили о снегопаде вплоть до 3 декабря.

В первый календарный день зимы в регионе прогнозируют умеренные снегопады, в некоторых районах ожидается слабая метель, а на дорогах – гололёд. Температура воздуха ночью опустилась до -13 градусов, днём будет колебаться от -4 до -9. Снег продолжит идти и 2, и 3 декабря. Если в четверг он будет небольшой, то в пятницу ожидается снегопад.

В МЧС напомнили, что на дорогах повышается вероятность ДТП, а также коммунальных аварий.

В первый день зимы в Петербурге будет небольшая метель и до -9 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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