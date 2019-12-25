В Ленобласти 3 августа пройдут дожди

Местами возможны ливни, грозы.

В Ленинградской области в субботу, 3 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 3 августа в регионе местами пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах возможен туман. Днём кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусом, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС