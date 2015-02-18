В Ленобласти 30 июля в большинстве районов пройдут кратковременные дожди

Днём +19...+24 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 30 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах также возможны грозы. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, у водоёмов местами до +18 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС