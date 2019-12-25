В Ленобласти 29 октября ожидается до +13 градусов

Ночью на востоке местами может похолодать до 0.

В Ленобласти в пятницу потеплеет до +13 градусов. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, днем – переменная облачность. Также ночью может пройти дождь, днем ожидаются небольшие осадки местами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8, на востоке местами до 0 градусов. Днём воздух прогреется до +8...+13 градусов.

Также к выходным воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv