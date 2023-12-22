В Ленобласти 26 мая обещают кратковременный дождь и тепло

Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.

Сегодня, 26 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Ленинградской области будет задувать северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов. На востоке воздух прогреется максимум до +15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге сегодня обещают жару, ливни и грозы.

Фото: Piter.tv