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В Ленобласти 26 мая обещают кратковременный дождь и тепло
Сегодня, 15:26
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В Ленобласти 26 мая обещают кратковременный дождь и тепло

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Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.

Сегодня, 26 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В Ленинградской области будет задувать северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов. На востоке воздух прогреется максимум до +15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. 

Ранее мы писали, что в Петербурге сегодня обещают жару, ливни и грозы.

Фото: Piter.tv

Теги: кратковременный дождь, ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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