В Ленобласти 26 мая обещают кратковременный дождь и тепло

Сегодня, 26 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Ленинградской области будет задувать северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов. На востоке воздух прогреется максимум до +15 градусов.
Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Ранее мы писали, что в Петербурге сегодня обещают жару, ливни и грозы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все