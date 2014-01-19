В Ленобласти в среду обещают туман и кратковременные осадки

Днем в большинстве районов воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Ленобласти в среду, 28 августа, будет туман. Ночью ожидается переменная облачность, синоптики обещают небольшие дожди. Днем осадков не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В темное время суток столбики термометров покажут +6...+11 градусов, местами до +15 градусов. Днем в большинстве районов воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 2-6 м/с, днем 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем меняться мало.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти начался гон у лосей.

Фото: Pxhere